Команда The Kyiv Post основала новое медиа

Сегодня, 22 ноября, журналисты англоязычного издания The Kyiv Post сообщили о создании нового медиа The Kyiv Independent, штат которого будет состоять из уволенных сотрудников ресурса. Об этом они рассказали в Facebook.

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Команда издания пояснила, что Украине нужна качественная журналистика на английском языке, поэтому они продолжают работать.

"Мы не зависим от богатого хозяина или олигарха. Будем полагаться прежде всего на сбор средств от наших читателей и доноров, а позже на коммерческую деятельность", – написали авторы.

Журналисты хотят сделать The Kyiv Independent более близкой к читателям, взаимодействовать с аудиторией. Они запустили свой аккаунт на краудфандинговой платформе Patreon, где каждый финансово может поддержать новое СМИ. Авторы отметили, что это может быть ежемесячный вклад читателей в качественную журналистику.

Возглавит проект бывший заместитель главного редактора Ольга Руденко.

8 ноября 2021 года владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван объявил о приостановке работы издания с этого и запуске в скором времени украиноязычной версии газеты. При этом коллектив англоязычной Kyiv Post заявил, что владелец таким образом "избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов".

Главред Украинской правды Севгиль Мусаева заявляла, что закрытие Kyiv Post связано с давлением ОП на Кивана, в ОП эту информацию отрицают. Владелец Kyiv Post Аднан Киван также утверждает, что Офис президента не давил ни на него самого, ни на издание.

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Яна Катасонова

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