UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Команда The Kyiv Post основала новое медиа

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 13:41
Команда The Kyiv Post основала новое медиа - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сегодня, 22 ноября, журналисты англоязычного издания The Kyiv Post сообщили о создании нового медиа The Kyiv Independent, штат которого будет состоять из уволенных сотрудников ресурса. Об этом они рассказали в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Команда издания пояснила, что Украине нужна качественная журналистика на английском языке, поэтому они продолжают работать.

"Мы не зависим от богатого хозяина или олигарха. Будем полагаться прежде всего на сбор средств от наших читателей и доноров, а позже на коммерческую деятельность", – написали авторы.

Журналисты хотят сделать The Kyiv Independent более близкой к читателям, взаимодействовать с аудиторией. Они запустили свой аккаунт на краудфандинговой платформе Patreon, где каждый финансово может поддержать новое СМИ. Авторы отметили, что это может быть ежемесячный вклад читателей в качественную журналистику.

Возглавит проект бывший заместитель главного редактора Ольга Руденко. 

  • 8 ноября 2021 года владелец англоязычной газеты Kyiv Post Аднан Киван объявил о приостановке работы издания с этого и запуске в скором времени украиноязычной версии газеты. При этом коллектив англоязычной Kyiv Post заявил, что владелец таким образом "избавляется от неудобных, честных и принципиальных журналистов".
  • Главред Украинской правды Севгиль Мусаева заявляла, что закрытие Kyiv Post связано с давлением ОП на Кивана, в ОП эту информацию отрицают. Владелец Kyiv Post Аднан Киван также утверждает, что Офис президента не давил ни на него самого, ни на издание. 

Читайте также: "Печальный день для украинских СМИ". Посольство США отреагировало на закрытие Kyiv Post

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сми The Kyiv Post The Kyiv Independent
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 