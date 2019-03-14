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14.03.2019, 19:38

Команду Мюллера покидает один из ведущих прокуроров - СМИ

Команду Мюллера покидает один из ведущих прокуроров - СМИ - Фото
Фото: скриншот видео

Эндрю Вайсcман возглавлял дело против Пола Манафорта

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Команду спецпрокурора Роберта Мюллера один из ведущих прокуроров - Эндрю Вайcсман. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Politico и радио NPR.

Отмечается, что это может быть признаком скорого завершения расследования о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

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NPR со ссылкой на два близких к делу источника сообщает, что Вайcсман уходит с должности прокурора, чтобы преподавать в Нью-Йоркском университете. Сайт Politico, сославшись на собственный источник, также сообщил об отставке Вайсcмана.

Официальный представитель Мюллера эти сообщения пока не прокомментировал. Представители Нью-Йоркского университета также не отвечают на просьбы о комментариях.

Вайcсман вел дело в отношении бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, которому на этой неделе вынесли приговор по второму уголовному делу.

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Теги: Эндрю Вайсcман, Роберт Мюллер, прокурор, вмешательство в выборы
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