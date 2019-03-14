Команду Мюллера покидает один из ведущих прокуроров - СМИ

Команду спецпрокурора Роберта Мюллера один из ведущих прокуроров - Эндрю Вайcсман. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Politico и радио NPR.
Отмечается, что это может быть признаком скорого завершения расследования о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
NPR со ссылкой на два близких к делу источника сообщает, что Вайcсман уходит с должности прокурора, чтобы преподавать в Нью-Йоркском университете. Сайт Politico, сославшись на собственный источник, также сообщил об отставке Вайсcмана.
Официальный представитель Мюллера эти сообщения пока не прокомментировал. Представители Нью-Йоркского университета также не отвечают на просьбы о комментариях.
Вайcсман вел дело в отношении бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, которому на этой неделе вынесли приговор по второму уголовному делу.