Комитет Сената США: Кремль помог Трампу победить на выборах

Комитет Сената США по разведке опубликовал отчет о вмешательстве правительства России в выборы президента Соединенных штатов в 2016 году.
Согласно выводам комитета, "фабрика троллей" поднимала в соцсетях популярность нынешнего президента США Дональда Трампа по решению Кремля. В то же время она пыталась дискредитировать конкурента Трампа Хилари Клинтон.
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Фото: Комитет Сената США по разведке
По данным комитета, вмешательство осуществлялось Агентством Интернет-исследований, которое находится в Санкт-Петербурге и принадлежит приближенному к Кремлю бизнесмену Евгению Пригожину.
Фото: Комитет Сената США по разведке
Комитет называет такие действия частью гибридной войны, которую ведет РФ против Западного мира. Сенаторы отмечают, что активность троллей возрастает в преддверии выборов президента США, запланированных на 2020 год.
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