Комитет Сената США: Кремль помог Трампу победить на выборах

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Комитет Сената США по разведке опубликовал отчет о вмешательстве правительства России в выборы президента Соединенных штатов в 2016 году.

Согласно выводам комитета, "фабрика троллей" поднимала в соцсетях популярность нынешнего президента США Дональда Трампа по решению Кремля. В то же время она пыталась дискредитировать конкурента Трампа Хилари Клинтон.

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Фото: Комитет Сената США по разведке

По данным комитета, вмешательство осуществлялось Агентством Интернет-исследований, которое находится в Санкт-Петербурге и принадлежит приближенному к Кремлю бизнесмену Евгению Пригожину.

Фото: Комитет Сената США по разведке

Комитет называет такие действия частью гибридной войны, которую ведет РФ против Западного мира. Сенаторы отмечают, что активность троллей возрастает в преддверии выборов президента США, запланированных на 2020 год.

В феврале 2018-го на тот момент специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.

Роберт Мюллер обвинил 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США. В мае 2018-го о том, что вмешательство курировалось Кремлем заявили сенаторы Ричарда Берр и Марк Уорнер - руководители комитета по разведке.

В мае 2019-го Мюллер заявил о невозможности предъявить обвинение Трампу по делу о вмешательстве, после чего подал в отставку.

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