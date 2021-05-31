Оппозиция в Израиле задумала новую коалицию, чтобы избавиться от Нетаньяху

Оппозиционные силы Израиля решили сформировать новое коалиционное правительство страны, в котором не будет действующего премьера Биньямина Нетаньяху. Он занимает свой пост последние 12 лет, пишет Times of Israel.

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Выступая на телевидение, лидер ультраправой партии Ямина Нафтали Беннетт заявил, что он намерен создать единую коалицию с лидером центристской политсилы Еш Атид Яиром Лапидом. Если это будет сделано в ближайшее время, это станет "концом политической эры Нетаньяху", отметил он.

По словам Беннетта, он планирует создать с Лапидом "правительство национального единства", чтобы предотвратить уже пятые выборы за последние два года. Нетаньяху не смог набрать необходимого для формирования кабинета министров большинства в марте этого года. В итоге мартовские выборы стали четвертым безрезультатным голосованием с 2019 года.

Сообщается, что оба политика сейчас пришли к соглашению, что в случае успеха их задумки вначале премьером два года побудет Беннетт, а после уступит должность Лапиду, тоже на два года.

В декабре 2020 года в Израиле распустили парламент, в стране назначили четвертые выборы за два года.

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Дарья Мостовая

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