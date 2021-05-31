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Оппозиция в Израиле задумала новую коалицию, чтобы избавиться от Нетаньяху

31.05.2021, 09:45
Оппозиция в Израиле задумала новую коалицию, чтобы избавиться от Нетаньяху - Фото
Биньямин Нетаньяху (фото - ЕРА)

Оппозиционные силы Израиля решили сформировать новое коалиционное правительство страны, в котором не будет действующего премьера Биньямина Нетаньяху. Он занимает свой пост последние 12 лет, пишет Times of Israel.

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Выступая на телевидение, лидер ультраправой партии Ямина Нафтали Беннетт заявил, что он намерен создать единую коалицию с лидером центристской политсилы Еш Атид Яиром Лапидом. Если это будет сделано в ближайшее время, это станет "концом политической эры Нетаньяху", отметил он.

По словам Беннетта, он планирует создать с Лапидом "правительство национального единства", чтобы предотвратить уже пятые выборы за последние два года. Нетаньяху не смог набрать необходимого для формирования кабинета министров большинства в марте этого года. В итоге мартовские выборы стали четвертым безрезультатным голосованием с 2019 года. 

Сообщается, что оба политика сейчас пришли к соглашению, что в случае успеха их задумки вначале премьером два года побудет Беннетт, а после уступит должность Лапиду, тоже на два года.

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Дарья Мостовая
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Биньямин Нетаньяху Израиль коалиция оппозиция коалиционное правительство эра нетаньяху
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