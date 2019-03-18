Конгресс США намерен ввести санкции против России за Венесуэлу

Конгресс США (фото - Pixabay)

В Конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций против граждан России за поддержку режима отстраненного от власти диктатора Николаса Мадуро и влияние на ситуацию в Венесуэле. Соответствующий документ опубликован на сайте американского Конгресса.

Авторы законопроекта, который назван "Российско-венесуэльским законом о смягчении угрозы", отмечают, что Кремль тесно сотрудничает Каракасом.

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В частности, в тексте упоминается, что Роснефть предоставляет кредиты венесуэльской нефтегазовой госкомпании Petroleos de Venezuela.

Также сказано, что Россия и Венесуэла проводят совместные военные учения с использованием бомбардировщиков Ту-160, которые "могут нести обычные или ядерные крылатые ракеты с предполагаемой максимальной дальностью около 3000 миль (около 5000 км)".

В случае принятия законопроекта госсекретарь США Майкл Помпео должен предоставить профильным ведомствам оценку сотрудничества РФ с Венесуэлой, которое может представлять потенциальную угрозу для нацбезопасности и интересов США.

"Расширение присутствия РФ в западном полушарии вызывает обеспокоенность США и наших союзников в регионе", - сказано в законопроекте.

Отмечается, что могут быть введены персональные санкции и гражданам РФ, которые поддерживают Мадуро, могут запретить въезд в США, а выданные ранее документы для въезда будут аннулированы.

Ранее Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в создании нынешнего кризиса в Венесуэле, поскольку поддерживали раньше и продолжают оказывать поддержку режиму отстраненного диктатора.

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