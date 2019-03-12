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12.03.2019, 10:16

США отзовут всех дипломатов из Венесуэлы - Помпео

США отзовут всех дипломатов из Венесуэлы - Помпео - Фото
Майкл Помпео (фото - EPA)

Госсекретарь США объяснил решение ухудшением ситуации в Венесуэле

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США отзовут из своего посольства в Венесуэле дипломатов из-за ухудшения ситуации в стране. Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.

"США отзовут весь персонал, оставшийся в американском посольстве на этой неделе. Это решение было обусловлено ухудшением ситуации в Венесуэле, а также тем, что присутствие дипломатического персонала США в посольстве стало ограничением для политики США", - отметил Помпео.

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Он обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в создании нынешнего кризиса в Венесуэле, поскольку поддерживали раньше и продолжают оказывать поддержку режиму отстраненного диктатора Николаса Мадуро.

11 марта 2019 года парламент Венесуэлы проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, которое продолжается с 7 марта.

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Теги: Майкл Помпео, США, посольство, николас мадуро, венесуэла, дипломаты
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