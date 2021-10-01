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Конгресс США в последние часы успел предотвратить остановку правительства

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 07:25
Конгресс США в последние часы успел предотвратить остановку правительства - Фото
Фото: Michael Reynolds/EPA

Конгресс США вчера, 30 сентября, одобрил законопроект о временном финансировании правительства США, он позволит не останавливать работу федеральных агентств и ведомств после окончания текущего финансового года сегодня, 1 октября. Об этом сообщает Голос Америки.

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За несколько часов до окончания срока 254 конгрессмена поддержали временное финансирование правительства США в течение двух месяцев. 175 конгрессменов проголосовали против.

Ранее законопроект был одобрен Сенатом США.

Пресс-служба президента США Джо Байдена сообщила, что он подписал документ. Байден отметил, что принятие законопроекта напоминает о возможности двухпартийной работы.

  • 29 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который приостанавливает действие лимита госдолга. Документ призван не допустить дефолта уже в следующем месяце.
Денис Юдин
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