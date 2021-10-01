Конгресс США в последние часы успел предотвратить остановку правительства
01.10.2021, 07:25
Фото: Michael Reynolds/EPA
Конгресс США вчера, 30 сентября, одобрил законопроект о временном финансировании правительства США, он позволит не останавливать работу федеральных агентств и ведомств после окончания текущего финансового года сегодня, 1 октября. Об этом сообщает Голос Америки.
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За несколько часов до окончания срока 254 конгрессмена поддержали временное финансирование правительства США в течение двух месяцев. 175 конгрессменов проголосовали против.
Ранее законопроект был одобрен Сенатом США.
Пресс-служба президента США Джо Байдена сообщила, что он подписал документ. Байден отметил, что принятие законопроекта напоминает о возможности двухпартийной работы.
- 29 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который приостанавливает действие лимита госдолга. Документ призван не допустить дефолта уже в следующем месяце.
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