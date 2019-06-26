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26.06.2019, 17:00

Конституционный суд Молдовы подал в отставку

Конституционный суд Молдовы подал в отставку - Фото
Молдова (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Судья Вячеслав Упорожан будет выполнять обязанности председателя КС

Конституционный суд Молдовы полным составом подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Пленум КС уполномочил судью Вячеслава Упорожана выполнять обязанности председателя Конституционного суда до избрания нового президента.

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 

9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 

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Теги: отставка, Молдова, политический кризис, кризис в молдове
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