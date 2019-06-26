Конституционный суд Молдовы подал в отставку

Молдова (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

Конституционный суд Молдовы полным составом подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пленум КС уполномочил судью Вячеслава Упорожана выполнять обязанности председателя Конституционного суда до избрания нового президента.

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент. Президент Игорь Додон отказался. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент.

9 июня КСМ снова временно отстранил Додона, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

Читайте также: Молдова попросит Украину помочь побороть коррупцию - премьер