Корабли РФ взяли под наблюдение фрегаты НАТО в Черном море: фото

Фото: Bosphorus Observer

Корабли российского Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшие в акваторию Черного моря фрегаты НАТО. Об этом сообщает РБК.

"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (с управляемым ракетным оружием) ВМС Нидерландов, Канады и Испании", - говорят в Национальном центре управления обороны страны-агрессора. Уточняется, что наблюдение осуществляют корабли ВМФ "Иван Хурс" и "Василий Быков".

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На портале Bosphorus Naval News сообщалось, что эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" вошли в акваторию Черного моря вчера, 28 марта.

Группа кораблей НАТО планирует принять участие в учениях "Морской щит", где Украина является принимающей стороной. В учениях примет участие и Грузия.

Фото: корреспондент Bosphorus Observer

1 апреля корабли планируют войти в порт Одессы.