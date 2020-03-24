Коронавирус. Армия Испании находит брошенных и мертвых людей в домах престарелых

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Испанские военные, которые в рамках противодействия распространению коронавируса проводят дезинфекцию домов престарелых, находят там брошенных без присмотра, а иногда мертвых людей. Об этом сообщает BBC.

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Прокуратура Испании уже начала расследование по этому факту. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительство "будет жестким и непреклонным по делам об обращении с пожилыми людьми" в домах престарелых.

"В некоторых случаях военные находили пожилых людей совершенно без присмотра, а иногда даже мертвыми в своих постелях", - заявила Роблес. Министерство обороны Испании заявило, что сотрудники некоторых домов престарелых уехали, когда там обнаружили коронавирус.

Представители органов здравоохранения заявили, что в обычных обстоятельствах тела умерших жителей помещают в холодильные камеры до тех пор, пока их не заберет похоронная служба. Если причиной смерти стал новый коронавирус, то тела оставляют в своих постелях до тех пор, пока их не увезет должным образом оборудованный персонал похоронного бюро. Этот процесс может занимать сутки.

в Испании ситуация с коронавирусом ухудшается: за сутки умерло 533 человека, всего погибших - 2311, заболевших - 35136, выздоровевших - 3355. Сегодня сообщалось , что

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