Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в США, Украина на 10-м месте
За прошедшие сутки в мире выявили 581 609 новых заболевших COVID-19
За последние сутки больше всего заболевших в мире выявили в США (172 839). Украина (14 580) заняла 10-е место. Данные размещены на сайте Worldometers.
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Всего в мире COVID-19 заболели 58 480 604 (за сутки – 581 609) человек, выздоровели 40 459 912 пациентов, умерли 1 385 778 (8922).
США на первом месте по количеству новых случаев за сутки (172 839), затем следуют Индия (45 295), Италия (34 767), Бразилия (32 622) и Россия (24 822).
Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в США (1460), Мексике (719), Италии (692), Польше (574) и Индии (499).
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