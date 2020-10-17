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Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в США, Украина на 16-м месте

17.10.2020, 07:35
Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в США, Украина на 16-м месте - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Чириков/ЕРА

С начала пандемии в мире COVID-19 заразились 39 586 909 человек

За последние сутки больше всего заболевших в мире выявили в США (71 687). Украина (5992) заняла 16-е место. Данные размещены на сайте Worldometers.

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За прошедшие сутки в мире выявили 413 206 новых заболевших. 

На первом месте по количеству выявленных новых заболевших за сутки находится США – 71 687, на втором – Индия (65 126), третьем – Бразилия (30 574), четвертом – Франция (25 086), на пятом – Аргентина (16 546).

С начала эпидемии в мире зафиксировано 39 586 909 заболевших, 1 109 130 летальных случаев, 29 658 575 выздоровевших.

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Владислав Сердюк
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