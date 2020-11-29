Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в США, Украина на седьмом месте

За последние сутки больше всего заболевших в мире выявили в США (143 373), Украина (16 294) заняла седьмое место. Данные размещены на сайте Worldometers.

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Всего в мире COVID-19 заболели 62 554 862 (за сутки – 574 182) человек, выздоровели 43 180 284 пациентов, умерли 1 457 538 (9231).

США на первом месте по количеству новых случаев за сутки (143 373), затем следуют Бразилия (51 922), Индия (41 815), Турция (30 103) и Россия (27 100).

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в США (1216), Италии (686), Бразилии (639), Мексике (631) и Польше (599).

С 14 ноября в Украине действует карантин выходного дня, который предварительно ввели до конца месяца.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что власти разрабатывают план введения жесткого карантина, но это план Б.

26 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков призвал немедленно ввести локдаун на три-четыре недели.

Владислав Сердюк

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