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Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в США, Украина на седьмом месте

29.11.2020, 07:30
Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в США, Украина на седьмом месте - Фото
Иллюстративное фото: Маркиян Лысейко/ЕРА

За последние сутки больше всего заболевших в мире выявили в США (143 373), Украина (16 294) заняла седьмое место. Данные размещены на сайте Worldometers.

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Всего в мире COVID-19 заболели 62 554 862 (за сутки – 574 182) человек, выздоровели 43 180 284 пациентов, умерли 1 457 538 (9231).

США на первом месте по количеству новых случаев за сутки (143 373), затем следуют Бразилия (51 922), Индия (41 815), Турция (30 103) и Россия (27 100).

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в США (1216), Италии (686), Бразилии (639), Мексике (631) и Польше (599).

Владислав Сердюк
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