Коронавирус. В мире уже более 4 млн заболевших: последние данные

Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

По данным на утро 9 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 013 896 человек, 276 235 умерли, 1 385 412 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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За сутки в США выявлено 29 162 случаев, всего - 1 321 785. Умерло в стране от коронавируса 78 615 человека, 1 687 за последние сутки.

В Бразилии выявили 10 199 случаев, всего - 145 892. Умерло - 9992 человека, 804 за прошедшие сутки.

В Великобритании выявили 4649 случаев, всего - 211 364. Умерло - 31 241, 626 за последние сутки.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

20 апреля Германия, Франция, Чехия, Польша и Норвегия ослабили карантин.

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