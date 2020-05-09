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Коронавирус. В мире уже более 4 млн заболевших: последние данные

Коронавирус. В мире уже более 4 млн заболевших: последние данные - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA
09.05.2020, 07:45

С начала пандемии в мире выздоровели 1 385 412 человек

По данным на утро 9 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 4 013 896 человек, 276 235 умерли, 1 385 412 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometers.

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За сутки в США выявлено 29 162 случаев, всего - 1 321 785. Умерло в стране от коронавируса 78 615 человека, 1 687 за последние сутки.

В Бразилии выявили 10 199 случаев, всего - 145 892. Умерло - 9992 человека, 804 за прошедшие сутки. 

В Великобритании выявили 4649 случаев, всего - 211 364. Умерло - 31 241, 626 за последние сутки. 

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Владислав Сердюк
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