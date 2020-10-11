Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 10-м месте
За прошедшие сутки в мире выявили 355,878 новых заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки больше всего новых заболевших коронавирусом зафиксировали в Индии (74 535), Украина (5728) заняла 10-е место по количеству новых случаев COVID-19 в мире. Об этом говорится в данных Worldometers.
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Всего за предыдущие сутки в мире зафиксировали 355 878 новых заболевших и 5075 умерших. С начала эпидемии в мире зафиксировали 37 468 486 случаев заражения, 1 077 507 смертей, а 28 112 747 человек выздоровели.
Индия заняла первое место по количеству новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки – там зафиксировали 74 535 заболевших. Всего в Индии уже 7 051 543 инфицированных коронавирусом.
На втором месте США - 50 876 новых заболевших за прошедшие. Всего - 7 945 505 инфицированных.
За ними следует Бразилия, где выявили 34 650 новых заболевших. Всего там уже 5 091 840 инфицированных.
На четвертом месте по количеству выявленных случаев за сутки Франция – 26 896 новых заболевших, всего – 718 873.
На пятом месте – Великобритания – 15 166 новых заболевших. Всего – 590 844.
Россия расположилась на шестом месте - 12 846 новых заболевших. Всего – 1 285 084.
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