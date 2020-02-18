Коронавирус. Число зараженных и жертв растет, смертность – падает

Фото: Made Nagi/EPA

От коронавируса COVID-19 погибли 1873 человека, заразились им 73 335 людей, а 12 789 пациентов смогли одолеть недуг. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на сайте Gis and Data.

Больше всего инфицированных находятся на материковой части Китая (72 438) и на изолированном у берегов Японии круизном лайнере Diamond Princess (454). 95,5% (1789) жертв погибли в китайской провинции Хубэй.

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Динамика распространения коронавируса по дням: красным указаны случаи заражения, зеленым - выздоровления (график Gis and Data)

Всемирная организация здравоохранения отмечает в Twitter, что вирус менее смертоносный, чем другие коронавирусы, например SARS и MERS. 80% инфицированных переносят COVID-19 в легкой форме, 14% - в тяжелой, 5% - в критичной.

ВОЗ отмечают спад темпов распространения вируса, однако предупреждают: пока рано говорить, что так будет и дальше, и любой сценарий развития событий возможен.

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