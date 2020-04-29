Коронавирус. Германия до 14 июня продлила предостережение от поездок за границу

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Правительство Германии до 14 июня продлило предостережение от поездок за границу. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, не исключив при этом, что между отдельными странами Евросоюза могут быть заключены договоренности о поездках на отдых, сообщает DW.

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Срок действия предостережения может завершиться перед летними школьными каникулами, которые должны начаться в некоторых землях ФРГ 22 июня. Изначально предостережение было объявлено еще 17 марта и действовало до 3 мая.

Глава МИД ФРГ заявил, что ход пандемии не позволяет "советовать беззаботные путешествия". "Даже если в некоторых странах ослабляют карантинные и другие ограничения, надо исходить из того, что пройдут недели, прежде чем ситуация у нас и в других странах нормализуется", - сказал министр.

При этом он не исключил договоренностей между отдельным странами ЕС относительно поездок на отдых. По словам Мааса, желательно найти общеевропейское решение этого вопроса.

Например, Турция в конце мая страна планирует открыть внутренний туризм, иностранный - ориентировочно в августе.

В плане правительства Украины по выходу из карантина возобновление регулярных международных перевозок не упоминается