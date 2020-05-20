Коронавирус. Кипр откроется для туристов с 15 июня

Никосия, Кипр (фото - ЕРА)

Кипр готов принимать туристов с 15 июня при условии принятия протоколов с нормами об оказании туристических услуг в условиях эпидемии COVID-19. Об этом сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану, передает CNA.

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Министерство туризма Кипра рассчитывает на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и дохода от туризма.

По его словам, парламентский комитет направит письмо союзу муниципалитетов и местных общин и министру внутренних дел Никосу Нурису с просьбой расширить использование общественных мест на открытом воздухе в ресторанах, где это возможно.

По последним данным на утро 20 мая, на Кипре заболели коронавирусом 918 человек, умерли 17, выздоровели 515.

На утро 20 мая в мире зафиксировали 4 986 406 заболевших COVID-19 (94 813 за сутки) , 324 911 человек умерли (4589 за сутки), 1 958 525 - выздоровели. Б ольше всего пациентов с коронавирусом выявили в США, России и Испании.

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