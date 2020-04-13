Коронавирус. Китай ограничивает публикацию исследований о происхождении COVID-19

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Правительство Китая ввело ограничения на публикации исследований, посвященных происхождению коронавируса SARS-CoV-2 и вызываемого им заболевания COVID-19. Статьи о подобных исследованиях могут быть опубликованы только после одобрения в министерстве здравоохранения и других государственных органах. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что с января китайские ученые опубликовали несколько материалов о происхождении коронавируса в нескольких уважаемых мировых изданиях. В некоторых из исследований допускается возможность того, что власти КНР ответственны за появление и распространение болезни.

В CNN заявляют, что усиленное внимание руководства Китая к работе исследователей выглядит, как попытка взять под контроль распространение информации об источниках происхождения пандемии COVID-19.

Китайский исследователь, который общался с CNN на условиях анонимности, заявил, что этот шаг правительства КНР вызывает беспокойство, поскольку может стать препятствием для провдения важных научных исследований.

В соответствии с новой правительственной директивой КНР, исследования о SARS-CoV-2 и COVID-19 нельзя публиковать, пока их не одобрит научно-технический отдел минздрава КНР и рабочая группа при Госсовете КНР.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения пока нет.

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