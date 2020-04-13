Коронавирус. В Китае - наибольший прирост заболевших COVID-19 за шесть недель

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В Китае количество новых случаев заболевания коронавирусом за сутки достигло шестинедельного максимума. Об этом сообщает Reuters.

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12 апреля было зарегистрировано в общей сложности 108 новых случаев заболевания. 5 марта было зарегистрировано 143 случая.

Национальная комиссия здравоохранения страны заявила, что 98 новых случаев были завезены из-за границы. Пекин обеспокоен тем, что зараженные люди, въезжающие в страну, могут вызвать вторую волну вспышки.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в материковом Китае в настоящее время составляет 82 160, а число погибших увеличилось до 3 341.

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