Коронавирус. Китай запретил ездить на машинах в целой провинции

Ухань (Фото: EPA)

В рамках борьбы с коронавирусом Китай ужесточил ограничения на передвижение в провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения вируса. Об этом сообщает BBC.

60 миллионов человек, которые живут в провинции, получили распоряжение не покидать свои дома, выходить на улицу разрешается только в случае чрезвычайной ситуации.

Всему населению провинции запретили использование частными автомобилями.

Провинция Хубэй и город Ухань сильнее всех пострадали от вспышки вызванного коронавирусом заболевания COVID-19, в которой в Китае погибли 1665 человек.

Тем не менее Китай третий день подряд объявляет о снижении количества новых случаев заболевания, а власти страны говорят, что контролируют распространение болезни.

Сегодня, 16 февраля, сообщалось о 2099 новых случаев - по сравнению с 2641 вчера и 5090 позавчера.