Коронавирус. Количество безработных в США превысило 20 млн - Sky News

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За последний месяц общее количество заявлений на получение пособия по безработице в США составило около 22 млн. Только за прошлую неделю их было зарегистрировано около 5,2 млн. Об этом сообщает Sky News.

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По мнению экономиста одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs Джозефа Бриггса, заявлений на получение пособий по безработице "будет еще много, поскольку сейчас все больше компаний увольняет своих сотрудников".

Экономист предполагает, что до конца мая за пособием обратятся еще порядка 20 млн американцев, а общий финансовый кризис в стране может "опуститься до уровня, не имеющего аналогов со времен Великой Депрессии 30-х годов прошлого столетия".

26 марта в Соединенных Штатах количество безработных за неделю выросло на 3 млн.

На 2 апреля в США люди подали более 6 млн заявок на получение пособия по безработице.

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