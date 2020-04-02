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В США люди подали более 6 млн заявок на получение пособия по безработице

В США люди подали более 6 млн заявок на получение пособия по безработице - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
02.04.2020, 18:00

За последнюю неделю количество заявок от американцев, потерявших работу из-за эпидемии коронавируса, возросло в два раза

За последние две недели в США становится все больше безработных: на прошлой неделе заявки на получение пособия подали 3,28 млн граждан, на этой неделе цифра удвоилась. Люди теряют работу из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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Власти США считают, что реальная картина по безработице в стране может быть намного хуже: не все, кто потерял работу, обращаются за получением пособия и вообще каким-либо образом сообщают о потере работы государству, пишет издание.

Безработные будут получать до $600 в неделю в течение первых четырех месяцев с момента подачи заявление на получение пособия. Для сравнения - в начале года ежемесячные платежи от государства составляли около $385 на человека.

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  • 30 марта в США утвердили препарат против коронавируса для чрезвычайных ситуаций.
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Дарья Мостовая
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