В США люди подали более 6 млн заявок на получение пособия по безработице

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За последние две недели в США становится все больше безработных: на прошлой неделе заявки на получение пособия подали 3,28 млн граждан, на этой неделе цифра удвоилась. Люди теряют работу из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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Власти США считают, что реальная картина по безработице в стране может быть намного хуже: не все, кто потерял работу, обращаются за получением пособия и вообще каким-либо образом сообщают о потере работы государству, пишет издание.

Безработные будут получать до $600 в неделю в течение первых четырех месяцев с момента подачи заявление на получение пособия. Для сравнения - в начале года ежемесячные платежи от государства составляли около $385 на человека.

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30 марта в США утвердили препарат против коронавируса для чрезвычайных ситуаций.

2 апреля в Соединенных Штатах зафиксировали более 1000 смертей от коронавируса.

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