В США худший день с начала эпидемии COVID-19: более 1000 умерших

Скорая помощь в Нью-Йорке (Фото: Justin Lane/EPA)

В США за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли более 1000 человек, больше, чем за любой другой день, в стране более 26 000 новых случаев заражения. Об этом говорят данные, сведенные международной командой ученых и разработчиков на сайте Worldometer.

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Всего на данный момент в США зафиксировано 215 003 заболевших COVID-19, из них вчера выявлено 26 473. За вчерашний день количество летальных случаев болезни в стране увеличилось на 1049 и достигло 5102. Выздоровели с начала эпидемии 8878 человек.

Больше всего заболевших и умерших в штате Нью-Йорк: 83 901 и 2219 соответственно, только за вчера умерли 505 человек. По числу заболевших штат обогнал официальные данные по Китаю, где 81 554 выявленных случаев. На втором месте - соседний Нью-Джерси, где уже 22 255 заболевших и 355 умерших (88 за вчера).

Количество выявленных случаев COVID-19 по штатам (Фото: cdc.gov).

Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы стратегического национального резерва почти исчерпаны, поскольку больницы по всей стране нуждаются в миллионах масок, защитном снаряжении и в тысячах аппаратов ИВЛ, сообщает CNN.

В Украине по состоянию на 22:00 1 апреля зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, зафиксировано 20 летальных случаев. 13 человек выздоровели.

Вчера глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил , что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции.

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