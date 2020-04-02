Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В США худший день с начала эпидемии COVID-19: более 1000 умерших

В США худший день с начала эпидемии COVID-19: более 1000 умерших - Фото
Скорая помощь в Нью-Йорке (Фото: Justin Lane/EPA)
02.04.2020, 07:34

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1049 человек, выявлено 26 473 заболевших, общее число заразившихся превысило 200 000

В США за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли более 1000 человек, больше, чем за любой другой день, в стране более 26 000 новых случаев заражения. Об этом говорят данные, сведенные международной командой ученых и разработчиков на сайте Worldometer.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего на данный момент в США зафиксировано 215 003 заболевших COVID-19, из них вчера выявлено 26 473. За вчерашний день количество летальных случаев болезни в стране увеличилось на 1049 и достигло 5102. Выздоровели с начала эпидемии 8878 человек.

Больше всего заболевших и умерших в штате Нью-Йорк: 83 901 и 2219 соответственно, только за вчера умерли 505 человек. По числу заболевших штат обогнал официальные данные по Китаю, где 81 554 выявленных случаев. На втором месте - соседний Нью-Джерси, где уже 22 255 заболевших и 355 умерших (88 за вчера).

Карта выявленных случаев коронавируса в США - CDC

Количество выявленных случаев COVID-19 по штатам (Фото: cdc.gov).

Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы стратегического национального резерва почти исчерпаны, поскольку больницы по всей стране нуждаются в миллионах масок, защитном снаряжении и в тысячах аппаратов ИВЛ, сообщает CNN.

  • В Украине по состоянию на 22:00 1 апреля зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, зафиксировано 20 летальных случаев. 13 человек выздоровели.
  • Вчера глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрйесус заявил, что он "глубоко обеспокоен быстрой эскалацией и глобальным распространением" коронавирусной инфекции. 

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
США коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 