Коронавирус. Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 150 000 человек

К вечеру 17 апреля количество людей, умерших от COVID-19, превысило 150 000. Соответствующие данные опубликованы на сайте Worldometers.
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По состоянию на 23:20, в мире зафиксировано 152 955 летальных случаев, вызванных пандемией коронавируса.
Количество зарегистрированных заразившихся составило 2 227 466, выздоровели 568 174 человека.
Самая тяжелая ситуация сейчас в США и пяти европейских странах: Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании.
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