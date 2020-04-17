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Коронавирус. Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 150 000 человек

Коронавирус. Количество умерших от COVID-19 в мире превысило 150 000 человек - Фото
Нью-Йорк во время вспышки коронавируса (Фото: ЕРА)
17.04.2020, 23:40

В мире количество умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 150 000 человек

К вечеру 17 апреля количество людей, умерших от COVID-19, превысило 150 000. Соответствующие данные опубликованы на сайте Worldometers.

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По состоянию на 23:20, в мире зафиксировано 152 955 летальных случаев, вызванных пандемией коронавируса. 

Количество зарегистрированных заразившихся составило 2 227 466, выздоровели 568 174 человека.

Самая тяжелая ситуация сейчас в США и пяти европейских странах: Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Статистика распространения коронавируса в мире

  • По состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировали 4662 случая заболевания COVID-19, 125 человек умерли, 246 инфицированных коронавирусом выздоровели. За последние сутки выявлено 501 новый случай. Это новый суточный антирекорд заболеваемости.
  • LIGA.net ведет хронику борьбы с пандемией в Украине и в мире.

Читайте также: Если будет 10% заболевших, медикам придется выбирать, кого спасать – Зеленский

Наталия Медведева
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