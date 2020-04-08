Коронавирус на авианосце. И.о. министра ВМС США ушел в отставку после скандала

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли ушел в отставку после скандала с увольнением капитана авианосца "Теодор Рузвельт", на котором произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.
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Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Модли ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра ВМС, с одобрения президента США Дональда Трампа, назначен замминистра армии Джим Макферсон.
Два дня назад в СМИ было опубликовано обращение Модли к команде авианосца, в котором он назвал его бывшего капитана Бретта Крозье "слишком наивным или слишком тупым для того, чтобы командовать таким кораблем".
Гнев и.о. министра вызвало письмо, с которым Крозье обратился к вышестоящим офицерам, чтобы команде корабля была оказана помощь, и которое попало в СМИ. Крозье был уволен, Модли назвал его шаг "предательством", после чего подвергся сильной критике в прессе.
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