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Коронавирус на авианосце. И.о. министра ВМС США ушел в отставку после скандала

Коронавирус на авианосце. И.о. министра ВМС США ушел в отставку после скандала - Фото
Авианосец Теодор Рузвельт (Фото - EPA)
08.04.2020, 07:35

И.о. министра ВМС США Томас Модли ушел в отставку после увольнения капитана авианосца, на котором обнаружили COVID-19

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли ушел в отставку после скандала с увольнением капитана авианосца "Теодор Рузвельт", на котором произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN.

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Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что Модли ушел в отставку по собственному желанию. Исполняющим обязанности министра ВМС, с одобрения президента США Дональда Трампа, назначен замминистра армии Джим Макферсон.

Два дня назад в СМИ было опубликовано обращение Модли к команде авианосца, в котором он назвал его бывшего капитана Бретта Крозье "слишком наивным или слишком тупым для того, чтобы командовать таким кораблем".

Гнев и.о. министра вызвало письмо, с которым Крозье обратился к вышестоящим офицерам, чтобы команде корабля была оказана помощь, и которое попало в СМИ. Крозье был уволен, Модли назвал его шаг "предательством", после чего подвергся сильной критике в прессе.

  • В конце марта-начале апреля капитан рапортовал, что заразились 100 моряков. Он просил эвакуировать моряков и оставить на корабле 40-50 человек, поскольку считает, что на борту невозможно обеспечить карантин для 4000 человек. "Мы не на войне. Моряки не должны погибать", - писал капитан.
  • "Теодор Рузвельт" бросил якорь у острова Гуам, где находится США. С авианосца сняли уже 1000 человек, COVID-19 подтвержден у 25 членов экипажа, эвакуация продолжается.

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Денис Юдин
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авианосец коронавирус COVID-19 Теодор Рузвельт Бретт Крозьер
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