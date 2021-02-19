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Коронавирус на еде и упаковках: ученые уверяют – бояться заражения не стоит

19.02.2021, 12:30
Коронавирус на еде и упаковках: ученые уверяют – бояться заражения не стоит - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Ученые США из управления по надзору за пищевыми продуктами (FDA) совместно с коллегами из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) еще раз подтвердили, что продукты со следами коронавируса вряд ли могут служить источником заражения COVID-19. Об этом говорится в заявлении на сайте FDA.

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В заявлении подчеркивается, что на сегодняшний день нет "достоверных доказательств, что пищевые продукты или упаковка от них связаны или могут быть вероятным источником вируса SARS-CoV-2".

"Важно отметить, что COVID-19 – это респираторное заболевание, которое передается от человека к человеку, в отличие от желудочно-кишечных инфекций типа норовируса (кишечная инфекция, вызывается одним из видов энтеровирусов – ред.) или гепатита А, которыми можно заразиться через еду", – отметили ученые.

Читайте также: Экспериментально подтверждено: новый коронавирус "выживает" на замороженной еде

Дарья Мостовая
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заражение коронавирус COVID-19 замороженная еда
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