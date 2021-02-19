Коронавирус на еде и упаковках: ученые уверяют – бояться заражения не стоит

Ученые США из управления по надзору за пищевыми продуктами (FDA) совместно с коллегами из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) еще раз подтвердили, что продукты со следами коронавируса вряд ли могут служить источником заражения COVID-19. Об этом говорится в заявлении на сайте FDA.

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В заявлении подчеркивается, что на сегодняшний день нет "достоверных доказательств, что пищевые продукты или упаковка от них связаны или могут быть вероятным источником вируса SARS-CoV-2".

"Важно отметить, что COVID-19 – это респираторное заболевание, которое передается от человека к человеку, в отличие от желудочно-кишечных инфекций типа норовируса (кишечная инфекция, вызывается одним из видов энтеровирусов – ред.) или гепатита А, которыми можно заразиться через еду", – отметили ученые.

13 августа 2020 года в Китае выступили с заявлением, что еда тоже может быть опасной, так как на замороженных куриных крыльях были обнаружены следы коронавируса.

На следующий день ВОЗ призвала не пугать людей COVID-19 на упаковках и не распространять панические настроения.

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Дарья Мостовая

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