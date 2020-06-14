Коронавирус. За сутки больше всего заболевших выявили в США, Бразилии, Индии, РФ

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

За сутки в мире зафиксировано 132 786 новых случаев заражения коронавирусом. Умерло за сутки 4 229 человек. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

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На утро 14 июня в мире COVID-19 заболели 7 865 794 человек, 432 394 умерли, 4 040 784 выздоровели.

CША занимают первое место по количеству инфицированных, заболели COVID-19 2 142 224 человек, зафиксированы 117 527 летальных случаев, выздоровели 854 106 пациентов.

Больше всего умерших за сутки - в Бразилии, 890 человек. В этой же стране и наибольшее число новых заболевших: 20 894.

Десять стран с наибольшим числом заболевших:

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

8 июня в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) заявили о глобальном ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.

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