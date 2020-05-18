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Коронавирус. Ограничения спасли сотни тысяч жизней в США – исследование

Коронавирус. Ограничения спасли сотни тысяч жизней в США – исследование - Фото
Скорая помощь в Нью-Йорке (Фото: Justin Lane/EPA)
18.05.2020, 21:05

Благодаря введенным в связи с пандемией коронавируса ограничениям удалось избежать смерти сотен тысяч человек в США

Ограничения, введенные для сдерживания распространения пандемии COVID-19, спасли более 230 000 жизней в 30 крупнейших городах США, а двум миллионам людей позволили избежать госпитализации. К такому выводу пришли ученые университета Drexel в новом исследовании, передает Голос Америки.

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Сообщается, что ученые сравнили количество жертв пандемии в США с данными модели, опубликованной в The New York Times, которая позволяет оценить количество жертв при условии, если бы местные власти США не вводили ограничений.

"Мы хотели бы сказать, что это имеет значение. Ничего не делать – это тоже решение, – говорит исследовательница университета Drexel Дженнифер Колкер. – Некоторым трудно осознать пользу от того, чтобы он оставался дома".

Отмечается, что в Нью-Йорке, который является одним из центров пандемии в США, ограничения на передвижение, введенные мэрией 23 марта, позволили спасти более 24 000 жизней, а четверть миллиона ньюйоркцев избежали госпитализации.

  • Сегодня сообщалось об исследовании микробиологов, который доказали, что шансы заразиться SARS-CoV-2 воздушно-капельным путем сильно снижаются, если между больным и здоровым есть масочный барьер.

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Наталия Медведева
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коронавирус карантин нью-йорк
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