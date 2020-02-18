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Коронавирус. Россия запретила въезд гражданам Китая

Коронавирус. Россия запретила въезд гражданам Китая - Фото
Фото: ЕРА
18.02.2020, 21:03

Запрет на въезд граждан Китая в РФ вступает в силу с 20 февраля

Россия запретила въезд на свою территорию гражданам Китая с 20 февраля. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что это решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ. Оно касается граждан КНР, направляющихся в Россию на работу, а также в частных, учебных и туристических целях.

Сообщается, что также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию. Эти ограничения не коснутся транзитных пассажиров.

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