Коронавирус. С начала пандемии мировой туризм потерял $320 млрд - ООН

По данным ООН, в мае этого года туристические потоки по миру уменьшились на 98%

Из-за пандемии COVID-19 произошел спад мирового туризма, страны потеряли около $320 млрд. Об этом говорится в сообщении Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

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"По барометру UNWTO, по сравнению с прошлым годом путешествия туристов с января по май уменьшились на 56%, или на 300 млн туристов. Страны потеряли $320 млрд поступлений от международного туризма, что в три раза больше, чем потери во время экономического кризиса 2009 года", - отмечается в сообщении.

По данным ООН, в мае этого года количество туристов уменьшилось на 98% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили убежден, что такие данные подчеркивают важность скорейшего восстановления туристической отрасли с учетом гарантий безопасности.

По его словам, правительства в каждом регионе несут двойную ответственность - уделять внимание здравоохранению, при этом защищая рабочие места и бизнес.

В ООН подчеркнули, что резкое сокращение мирового туризма оставило миллионы людей без средств к существованию, в том числе жителей развивающихся стран. Большинство членов экспертной группы по туризму ожидают восстановление международного туризма ко второй половине 2021 года.

Минздрав обновил список стран "зеленой" и "красной" зоны по распространению коронавирусной болезни COVID-19. 28 июля сообщалось , что

28 июля сообщалось, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировали 218 352 заболевших COVID-19 (днем ранее - 221 260).

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Арина Толина

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