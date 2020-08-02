Коронавирус. США на первом месте по числу заболевших в мире, РФ - на четвертом

Больше всего заболевших – в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР

За прошедшие сутки в мире подтвердили 247 490 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (днем ранее - 282 171). Об этом говорится в данных на Worldometer.

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Всего в мире зафиксировано 18 013 236 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 688 722 человека умерли от болезни (за прошедшие сутки - 5391), 11 326 433 пациента выздоровели.

Динамика эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США - 4 764 318 заболели (+58 429 за сутки), 157 898 умерли (+1123 за сутки), 2 362 903 выздоровели;

2. Бразилия - 2 708 876 заболели (+42 578), 93 616 умерли (+1048), 1 884 051 выздоровел;

3. Индия - 1 751 919 заболели (+54 865), 37 403 умерли (+852), 1 146 879 выздоровели;

4. Россия - 845 443 заболел (+5462), 14 058 умерли (+95), 646 524 выздоровели;

5. ЮАР - 503 290 заболели (+10 107), 8153 умерли (+148), 342 461 выздоровели.

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Владислав Сердюк

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