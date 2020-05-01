Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Ученые объяснили, почему пандемия может продлиться еще два года

Коронавирус. Ученые объяснили, почему пандемия может продлиться еще два года - Фото
Иллюстративное фото: NNK/ЕРА
01.05.2020, 18:07

По прогнозам экспертов, пандемия коронавируса может продлиться еще два года

Пандемия коронавируса, вероятно, продлится два года и ее невозможно будет контролировать до тех пор, пока около двух третей населения мира не получат иммунитет. Об этом говорится в докладе группы экспертов из США, передает Bloomberg.

Отмечается, что из-за способности распространяться людьми, которые не имеют симптомов заражения, коронавирус сложнее контролировать, чем грипп. При этом отмечается, люди-носители вируса могут быть наиболее заразными до появления симптомов.

Авторы доклада прогнозируют, что пандемия коронавируса может продолжаться волнами, которые могут возникать и после 2022 года.

Отчет подготовили директор Майкл Остерхолм и медицинский директор Кристен Мур из Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты, историк общественного здравоохранения Университета Тулэйн Джон Барри и эпидемиолог Гарвардской школы общественного здравоохранения Марк Липсич.

  • На утро 1 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 308 503 человек, 234 112 умерли, 1 042 874 выздоровели.

Читайте также: Мужчины вдвое чаще женщин умирают от коронавируса, и тяжелее болеют – ученые

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
прогноз коронавирус пандемия
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 