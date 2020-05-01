Коронавирус. Ученые объяснили, почему пандемия может продлиться еще два года

Иллюстративное фото: NNK/ЕРА

Пандемия коронавируса, вероятно, продлится два года и ее невозможно будет контролировать до тех пор, пока около двух третей населения мира не получат иммунитет. Об этом говорится в докладе группы экспертов из США, передает Bloomberg.

Отмечается, что из-за способности распространяться людьми, которые не имеют симптомов заражения, коронавирус сложнее контролировать, чем грипп. При этом отмечается, люди-носители вируса могут быть наиболее заразными до появления симптомов.

Авторы доклада прогнозируют, что пандемия коронавируса может продолжаться волнами, которые могут возникать и после 2022 года.

Отчет подготовили директор Майкл Остерхолм и медицинский директор Кристен Мур из Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний Университета Миннесоты, историк общественного здравоохранения Университета Тулэйн Джон Барри и эпидемиолог Гарвардской школы общественного здравоохранения Марк Липсич.

На утро 1 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 3 308 503 человек, 234 112 умерли, 1 042 874 выздоровели.

Читайте также: Мужчины вдвое чаще женщин умирают от коронавируса, и тяжелее болеют – ученые