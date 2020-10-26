Коронавирус. Украина на 10 месте в Европе по суточной заболеваемости – сводка

В мире выявили уже более 43,3 млн заболевших коронавирусом, умерли более 1,1 млн больных COVID-19

Украина занимает 10 место в Европе по числу выявленных заболевших коронавирусом за сутки. Об этом говорится в сводке о пандемии COVID-19 на Worldometers.

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Вчера в Украине сообщалось о 6088 выявленных инфицированных за сутки. В Чехии, которая на девятом месте, было 7300 новых заболевших, а в 11-ой Румынии – 3855.

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В пятерку лидеров антирейтинга входят Франция (52 010), Италия (21 273), Великобритания (19 790), Бельгия (17 709) и Россия (16 710).

Всего в мире выявили 43 323 453 заболевших (+404 793 за сутки), 1 158 810 умерших (+4498) и 31 896 370 выздоровевших (+235 797).

Больше всего заболевших зафиксировали в США (8 889 179, +60 889 за сутки), Индии (7 909 050, +45 158), Бразилии (5 394 128, +12 904), России (1 513 877, +16 710) и Франции (1 138 507, +52 010).

20 октября министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о четырех сценариях эпидемии: при худшем медикам придется выбирать, кого лечить.

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Марк Сировой

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