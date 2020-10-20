Коронавирус. Украина на 17 месте в мире по числу новых заболевших COVID-19
Больше всего новых заболевших COVID-19 – в США, Индии и Великобритании
За прошедшие сутки в мире выявили 337 854 заболевших COVID-19, умерли от болезни 4389 пациентов. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.
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Десять стран с наибольшим суточным числом диагностированных случаев коронавируса:
1. США – 57 327;
2. Индия – 46 498;
3. Великобритания – 18 804;
4. Россия – 15 982;
5. Бразилия – 15 783;
6. Франция – 13 243;
7. Аргентина – 12 982;
8. Испания – 12 214;
9. Италия – 9338;
10. Бельгия – 9138.
Украина находится на 17 месте по числу новых заболевших (4766) и на 25 по общему числу заболевших (303 638).
За все время пандемии в мире выявили 40 635 300 заболевших, выздоровел 30 347 651 пациент, умерли 1 122 758 человек.
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
- С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.
- Самая высокая суточная заболеваемость за 18 октября – в Харьковской области и Киеве.
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