Коронавирус. Украина на 17 месте в мире по числу новых заболевших COVID-19

Больше всего новых заболевших COVID-19 – в США, Индии и Великобритании

За прошедшие сутки в мире выявили 337 854 заболевших COVID-19, умерли от болезни 4389 пациентов. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

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Десять стран с наибольшим суточным числом диагностированных случаев коронавируса:

1. США – 57 327;

2. Индия – 46 498;

3. Великобритания – 18 804;

4. Россия – 15 982;

5. Бразилия – 15 783;

6. Франция – 13 243;

7. Аргентина – 12 982;

8. Испания – 12 214;

9. Италия – 9338;

10. Бельгия – 9138.

Украина находится на 17 месте по числу новых заболевших (4766) и на 25 по общему числу заболевших (303 638).

За все время пандемии в мире выявили 40 635 300 заболевших, выздоровел 30 347 651 пациент, умерли 1 122 758 человек.

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.

Самая высокая суточная заболеваемость за 18 октября – в Харьковской области и Киеве.

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Денис Юдин

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