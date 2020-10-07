Коронавирус. Украина занимает 25 место в мире по выявленным заболевшим – данные по странам

По суточной заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 Украина находится на 13 месте в мире

Украина занимает 25 место в мире по числу заболевших COVID-19 (234 584 на вчерашнее утро) за все время пандемии коронавируса. Об этом говорится в данных на Worldometers.

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На 24-м месте расположился Израиль – 277 026 выявленных инфицированных. На 25-м – Канада, 171 323 заболевших.

В пятерку лидеров антирейтинга входят США (7 722 746), Индия (6 754 179), Бразилия (4 970 953), Россия (1 237 504) и Колумбия (896 808).

По суточной заболеваемости Украина расположилась на 13 месте – вчера утром сообщалось о 4348 инфицированных за сутки. В 12-й Чехии таких было 4456, в 14-м Ираке – 4172.

В топ-5 входят Индия (72 106), США (43 660), Бразилия (30 454), Аргентина (14 740), Великобритания (14 542).

За все время пандемии в мире выявили 36 033 001 заболевших (+311 613 за сутки), 1 054 057 умерших (+5553) и 27 140 033 выздоровевших (+274 961).

По прогнозу ВОЗ, в ближайшие месяцы в Украине может быть от 7000 до 9000 заболевших COVID-19 ежедневно.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в Украине стремительно растет заболеваемость. Если и дальше будет такая тенденция, то "может банально не хватить медиков", предупреждает он.

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Марк Сировой

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