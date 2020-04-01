Коронавирус. В Британии созданы спецбригады: будут вывозить умерших

Коронавирус в Великобритании (Фото - ЕРА - Will Oliver)

В Великобритании начали работать специальные бригады, которые будут вывозить скончавшихся у себя дома от коронавируса. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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Бригада состоит из водителя, медика и двух полицейских. Они будут регистрировать смерть, выяснять личность и эвакуировать тело. Эту бригаду будут высылать в случае, если человек умер вне стен больницы и есть подозрения, что он скончался от коронавируса.

Первые бригады начали работу в Лондоне. Медицинское свидетельство о смерти будет выписываться вторым врачом. Спецбригада получит в распоряжение автобус без маркировки и они также должны будут герметично упаковывать тела. Власти считают, что треть всех смертей в Лондоне может произойти дома.

23 марта сообщалось , что Великобритания переходит на жесткий карантин из-за коронавируса.

От коронавируса уже вылечился 71-летний принц Чарльз и заразился премьер-министр Борис Джонсон.

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