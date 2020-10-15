Коронавирус. В Чехии рекордное число заболевших за сутки – более 9500

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что необходимо позаботиться об увеличении числа койко-мест

В Чехии зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом за сутки – 9544 новых случая. Об этом сообщает чешское Министерство здравоохранения.

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Всего в Чехии 139 290 случаев заболевания COVID-19, умерли 1172 человека, выздоровели 60 901.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что государство должно позаботиться о росте числа койко-мест, включая внебольничный сектор, начиная уже с ближайших выходных, сообщает Чешское радио.

Планируется закупка 3000 медицинских кроватей и еще 1000 для пациентов в критическом состоянии.

Вице-премьер и глава кризисного штаба Ян Гамачек заявил, что в субботу начнется строительство стационарных отделений вместимостью до 500 койко-мест на территории пражского выставочного комплекса Летняны.

30 июня в Чехии устроили празднование по случаю "прощания с коронавирусом", тогда распространение инфекции значительно снизилось.

В начале октября министр здравоохранения Примула заявил, что при росте суточной заболеваемости медицинская система Чехии будет перегружена в ближайшие недели.

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Денис Юдин

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