Коронавирус. В Евросоюзе назвали три критерия для снятия карантина

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В Европейском союзе официально определили три критерия, которые позволяют снять карантинные ограничения, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в Twitter сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Рекомендации Еврокомиссии, которые стали частью дорожной карты, фокусируются на трех моментах:

- Существенное замедление распространения коронавируса;

- Достаточные способности системы здравоохранения;

- Адекватный потенциал для надзора и мониторинга.

По словам главы ЕК, эта дорожная карта не сигнализирует о том, что карантин следует начинать снимать уже сейчас. Ее цель - предложить странам-членам "общие рамки" для последующего принятия решений.

"В целом, мы рекомендуем постепенный подход, а каждое действие должно постоянно контролироваться", - резюмировала она.

В мире заразились коронавирусом 2 000 243 человека, выздоровели 484 747, умерли 126 758.

Начало пика эпидемии в Украине Минздрав ожидает с 17 апреля . По состоянию на 9 утра 15 апреля в Украине зафиксировали 3764 случаев заражения коронавирусом, 108 человек умерли, 143 больных COVID-19 выздоровели

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