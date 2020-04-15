Коронавирус. В Евросоюзе назвали три критерия для снятия карантина

В Европейском союзе официально определили три критерия, которые позволяют снять карантинные ограничения, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в Twitter сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Рекомендации Еврокомиссии, которые стали частью дорожной карты, фокусируются на трех моментах:
- Существенное замедление распространения коронавируса;
- Достаточные способности системы здравоохранения;
- Адекватный потенциал для надзора и мониторинга.
По словам главы ЕК, эта дорожная карта не сигнализирует о том, что карантин следует начинать снимать уже сейчас. Ее цель - предложить странам-членам "общие рамки" для последующего принятия решений.
"В целом, мы рекомендуем постепенный подход, а каждое действие должно постоянно контролироваться", - резюмировала она.
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