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Коронавирус. В Евросоюзе назвали три критерия для снятия карантина

Коронавирус. В Евросоюзе назвали три критерия для снятия карантина - Фото
Иллюстративное фото: Yahya Arhab/EPA
15.04.2020, 13:23

В Евросоюзе определили три критерия для снятия карантина, введенного из-за коронавируса

В Европейском союзе официально определили три критерия, которые позволяют снять карантинные ограничения, введенные в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом в Twitter сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Рекомендации Еврокомиссии, которые стали частью дорожной карты, фокусируются на трех моментах: 

- Существенное замедление распространения коронавируса;

- Достаточные способности системы здравоохранения;

- Адекватный потенциал для надзора и мониторинга.

По словам главы ЕК, эта дорожная карта не сигнализирует о том, что карантин следует начинать снимать уже сейчас. Ее цель - предложить странам-членам "общие рамки" для последующего принятия решений.

"В целом, мы рекомендуем постепенный подход, а каждое действие должно постоянно контролироваться", - резюмировала она. 

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Владислав Сердюк
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