Коронавирус. В Испании зафиксировали более 100 000 случаев заражения

Коронавирус, Испания (фото - ЕРА)

В Испании зафиксировали 102 136 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил местный Минздрав, передает CNN.

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За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 864 случая смерти от коронавируса. Общее количество погибших с начала вспышки составляет 9 053 человек. 22 647 пациентов излечились от вируса.

Испания находится на третьем месте по количеству заражений (в США заболели 189 035 человек, в Италии 105 792) и на втором по количеству смертей (в Италии погибли 12 498 пациентов).



В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Вакцины и признанного ВОЗ специфического лечения COVID-19 пока нет.

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