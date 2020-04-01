Коронавирус. В Испании зафиксировали более 100 000 случаев заражения

В Испании зафиксировали 102 136 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил местный Минздрав, передает CNN.
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За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 864 случая смерти от коронавируса. Общее количество погибших с начала вспышки составляет 9 053 человек. 22 647 пациентов излечились от вируса.
Испания находится на третьем месте по количеству заражений (в США заболели 189 035 человек, в Италии 105 792) и на втором по количеству смертей (в Италии погибли 12 498 пациентов).
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