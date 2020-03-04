Коронавирус. В Италии на карантин отправили всех школьников и студентов

Правительство Италии решило закрыть на карантин все школы и университеты страны из-за угрозы распространения заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила в Facebook министр образования Италии Лучия Адзолина.
Отмечается, что учебные заведения Италии будут закрыты с 5 до 15 марта.
Заместитель министра экономики Италии Лаура Кастелли подчеркнула, что правительство понимает, какое влияние окажет на всех закрытие школ и университетов.
По ее словам, сейчас в Италии разрабатывают нормативный документ, позволяющий в случае закрытия школы одному из родителей оставаться дома, чтобы присматривать за несовершеннолетними детьми.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пояснил, что закрытие школ и университетов призвано замедлить распространение вируса, "потому что система здравоохранения, какой бы эффективной и прекрасной она ни была, рискует оказаться перегруженной", в частности, в области "интенсивной и субинтенсивной терапии".
Италия оказалась на первом месте в Евросоюзе и на третьем месте в мире по числу заражений коронавирусом.
По состоянию на вечер 4 марта, в стране было зарегистрировано 3089 случаев COVID-19. Погибли 107 человек.
По данным ВОЗ, сейчас Италия – одна из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран в мире, наравне с Южной Кореей и Ираном.