Коронавирус. В Италии на карантин отправили всех школьников и студентов

Рим (Фото: EPA)

Правительство Италии решило закрыть на карантин все школы и университеты страны из-за угрозы распространения заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила в Facebook министр образования Италии Лучия Адзолина.

Отмечается, что учебные заведения Италии будут закрыты с 5 до 15 марта.

Заместитель министра экономики Италии Лаура Кастелли подчеркнула, что правительство понимает, какое влияние окажет на всех закрытие школ и университетов.

По ее словам, сейчас в Италии разрабатывают нормативный документ, позволяющий в случае закрытия школы одному из родителей оставаться дома, чтобы присматривать за несовершеннолетними детьми.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пояснил, что закрытие школ и университетов призвано замедлить распространение вируса, "потому что система здравоохранения, какой бы эффективной и прекрасной она ни была, рискует оказаться перегруженной", в частности, в области "интенсивной и субинтенсивной терапии".

Италия оказалась на первом месте в Евросоюзе и на третьем месте в мире по числу заражений коронавирусом.

По состоянию на вечер 4 марта, в стране было зарегистрировано 3089 случаев COVID-19. Погибли 107 человек.

По данным ВОЗ, сейчас Италия – одна из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран в мире, наравне с Южной Кореей и Ираном.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

На утро 4 марта зафиксировано 93 158 случаев заболевания, из них 3198 – летальные, выздоровели 50 690 человек.

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