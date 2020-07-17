Коронавирус. В мире новый антирекорд суточной заболеваемости

В мире уже почти 14 млн заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки по Гринвичу в мире выявили 248 912 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 234 332). Это новый антирекорд суточной заболеваемости в мире, передает Worldometers.

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Также за сутки среди больных COVID-19 зафиксировали 5741 умерших (днем ранее - 5755).

За все время пандемии зарегистрировали 13 946 637 зараженных коронавирусом. Умерли 592 677 пациентов, выздоровели - 8 277 741.

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Динамика эпидемии в странах с наивысшим числом заболевших:

1. США – 3 695 025 заболевших (+73 388 за сутки), 141 118 умерших (+963), 1 679 633 выздоровевших;

2. Бразилия – 2 014 738 (+43 829), 76,822 (+1 299), 1 366 775;

3. Индия – 1 005 637 (+35 468), 25 609 (+680), 636 602;

4. Россия – 752 797 (+6428), 11 937(+167), 531 692;

5. Перу – 341 586 (+3862), 12 615 (+198), 230 994.

если страны не будут соблюдать строгие меры предосторожности. 13 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили , что ситуация с коронавирусом будет "все хуже, хуже и хуже",

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Владислав Сердюк

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