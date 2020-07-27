Коронавирус. В мире снизилась суточная заболеваемость – данные по странам

В мире выявили более 16,4 млн пациентов с COVID-19 за время пандемии коронавируса. Больше всего заболевших – в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР

За прошедшие сутки в мире зарегистрировали 221 260 заболевших (днем ранее - 257 805) коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом говорится в данных на Worldometers.

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За этот период также выявили 4303 умерших (днем ранее - 5689) и 135 030 выздоровевших (190 688).

За все время пандемии заболели 16 410 479 человек: 651 877 из них скончались, 10 042 508 – одолели недуг.

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Динамика эпидемии коронавируса в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 4 371 839 заболевших (+56 130 за сутки), 149 849 умерших (+451), 2 090 219 выздоровевших (+28 437);

2. Бразилия – 2 419 901 (+23 467), 87 052 (+556), 1 634 284 (+16 794);

3. Индия – 1 436 019 (+50 525), 32 812 (+716), 918 735 (+32 500);

4. Россия – 812 485 (+5765), 12 369 (+77), 600 250 (+3110);

5. ЮАР – 445 433 (+11 233), 6769 (+114), 265 077 (+2023).

Также более 300 000 зараженных зафиксировали в Мексике, Перу, Чили, Испании. Более 200 000 – в Великобритании, Иране, Пакистане, Саудовской Аравии, Колумбии, Италии, Турции, Бангладеше, Германии.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в части регионов Украины необходимо усилить карантин

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Марк Сировой

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