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Коронавирус. В мире выросла суточная заболеваемость – динамика пандемии

Коронавирус. В мире выросла суточная заболеваемость – динамика пандемии - Фото
Иллюстративное фото: Csaba Krizsan/EPA
23.06.2020, 06:40

За все время пандемии в мире выявили почти 9,2 млн инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, больше всего заболевших COVID-19 – в США, Бразилии и РФ

За последние сутки (по общемировому времени GMT 0) выявили 138 975 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это примерно на 8000 больше случаев, чем было днем ранее, передает Worldometers.

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За сутки также умерли 3880 человек (3338 – днем ранее), выздоровели 82 775 больных (100 685).

Всего за время пандемии зарегистрировали 9 180 875 случаев заражения и 473 484 летальных исходов. 4 916 914 человека выздоровели.

Развитие эпидемии в пяти странах с наивысшим число выявленных заболевших:

1. США – заболели 2 388 153 человека (+31 496 за сутки), умерли 122 610 (+363), 1 002 929 выздоровели (+22 574)

2. Бразилия – 1 111 348 (+24 358), 51 407 (+748), 579 226 (+14 878)

3. Россия – 592 280 (+7600), 8206 (+95), 344 416 (+4705)

4. Индия – 440 450 (+13 450), 14 015 (+312), 258 137 (+10 885);

5. Великобритания – 305 289 (+958), 42 647 (+15), данные о выздоровевших не указаны.

  • На утро 22 июня  в Украине коронавирусом заболели 37 241 человек, 1012 пациентов умерли, 16 642 выздоровели.
  • Больше всего заболевших за сутки зафиксировали во Львовской области, там 200 новых случаев COVID-19.

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Марк Сировой
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