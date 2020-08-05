Коронавирус. В мире выявили четверть миллиона заболевших за сутки – динамика

В мире выявили 18,6 млн заболевших коронавирусом. Больше всего зараженных зафиксировали в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР

За прошедшие сутки по Гринвичу в мире выявили 254 988 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 199 917). Об этом говорится в данных на Worldometers.

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За сутки умерли 6298 больных COVID-19 (днем ранее - 4366), выздоровели 231 813 человек (203 806).

За все время пандемии в мире заразились 18 692 376 человек, умерли 703 381 пациентов, выздоровели – 11 909 511.

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Динамика эпидемии в странах с наибольшим числом заболевших:

1. США – 4 918 420 (+54 504 за сутки) заболевших, 160 290 (+1362) умерших, 2 481 680 выздоровевших (+34 882);

2. Бразилия – 2 808 076 (+56 411), 96 095 (+1394), 1 970 767 (+58 448);

3. Индия – 1 906 613 (+51 282), 39 820 (+849), 1 281 660 (+51 220);

4. Россия – 861 423 (+5159), 14 351 (+144), 661 471 (+7878);

5. ЮАР – 521 318 (+4456), 8884 (+345), 363 751 (+5714).

В понедельник в Белом доме заявили, что в США коронавирус "чрезвычайно распространился" - и страна вышла на новую фазу эпидемии COVID-19 .

Во вторник в Германии заявили о начале второй волны COVID-19 , пока она не такая интенсивная как та, что была весной.

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Марк Сировой

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