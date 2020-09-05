Коронавирус. В мире выявили рекордное число заболевших за сутки

За время пандемии коронавируса в мире выявили более 26,7 млн заболевших. Больше сего больных COVID-19 зафиксировали в США, Бразилии, Индии и России

За прошедшие сутки в мире выявили 299 212 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это наивысший показатель за все время пандемии говорится в данных на Worldometers.

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За сутки выздоровели 220 943 пациентов (днем ранее – 217 418), умерли ­­– 5794 (5901).

За все время пандемии зафиксировали 26 783 544 заболевших, 18 895 100 выздоровевших и 878 334 умерших.

Больше всего заболевших выявили в США – 6 389 057 (+52 853 за сутки), Бразилии – 4 0491 801 (+45 651), Индии – 4 020 239 (+87 115), России – 1 015 105 (+5110), Перу – 676 848 (+6703).

Вчера во Всемирной организации здравоохранения заявили, что массовая вакцинация ожидается не раньше середины 2021 года.

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Марк Сировой

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