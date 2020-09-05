Коронавирус и туризм. Динамика заболеваемости на открытых для украинцев курортах
Всего в мире за сутки выявили более 26,7 млн заболевших коронавирусом, умерли 878 334 больных COVID-19
За прошедшие сутки в Турции выявили заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, в Египте – новых больных COVID-19. Данные о заболеваемости на открытых для украинцев курорта предоставлены на Worldometers.
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Позитивная динамика (выздоровевших за сутки больше, чем заболевших) – в Египте, Албании и на Мальдивских островах. Противоположная ситуация – в Турции, Болгарии, Черногории, Хорватии и Мексике.
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Динамика эпидемии на курортах:
- Турция – 274 943 заболевших (+1612 за сутки), 249 108 выздоровевших (+1021), 6564 умерших (+43);
- Египет – 99 582(+157), 76 305 (+890), 5495 (+16);
- Албания – 9967 (+123), 5882(+150), 306 (+5);
- Черногория – 5275 (+110), 4203 (+39), 106 (+2);
- Хорватия – 11 428 (+334), 8530 (+264), 195 (+1);
- Болгария – 16 954 (+179), 12 046 (+111), 665 (+7);
- Мальдивы – 8361 (+80), 5642 (+159), 29 (0);
- Мексика – 623 090 (+6169), 434 667 (+4380), 66 851 (+522).
Всего в мире за сутки выявили 299 212 заболевших. За все время пандемии зафиксировали 26 783 544 заболевших, 18 895 100 выздоровевших и 878 334 умерших.
- Вчера украинский Минздрав сократил список стран красной зоны.
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