Коронавирус и туризм. Динамика заболеваемости на открытых для украинцев курортах

Всего в мире за сутки выявили более 26,7 млн заболевших коронавирусом, умерли 878 334 больных COVID-19

За прошедшие сутки в Турции выявили заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, в Египте – новых больных COVID-19. Данные о заболеваемости на открытых для украинцев курорта предоставлены на Worldometers.

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Позитивная динамика (выздоровевших за сутки больше, чем заболевших) – в Египте, Албании и на Мальдивских островах. Противоположная ситуация – в Турции, Болгарии, Черногории, Хорватии и Мексике.

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Динамика эпидемии на курортах:

- Турция – 274 943 заболевших (+1612 за сутки), 249 108 выздоровевших (+1021), 6564 умерших (+43);

- Египет – 99 582(+157), 76 305 (+890), 5495 (+16);

- Албания – 9967 (+123), 5882(+150), 306 (+5);

- Черногория – 5275 (+110), 4203 (+39), 106 (+2);

- Хорватия – 11 428 (+334), 8530 (+264), 195 (+1);

- Болгария – 16 954 (+179), 12 046 (+111), 665 (+7);

- Мальдивы – 8361 (+80), 5642 (+159), 29 (0);

- Мексика – 623 090 (+6169), 434 667 (+4380), 66 851 (+522).

Всего в мире за сутки выявили 299 212 заболевших. За все время пандемии зафиксировали 26 783 544 заболевших, 18 895 100 выздоровевших и 878 334 умерших.

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Марк Сировой

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