Коронавирус. В мире зафиксировали рекордную заболеваемость – данные по странам

В мире выявили более 15,3 млн больных COVID-19 за время пандемии коронавируса. Больше всего заболевших - в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР

За последние сутки по Гринвичу в мире зафиксировали 279 769 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это рекордный показатель за все время пандемии, говорится в данных на Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки выздоровели 239 108 человек (203 942 днем ранее), умерли 7113 пациентов (5781).

За все время пандемии зарегистрировали 15 366 326 зараженных: 9 344 454 человек выздоровели, 629 343 – скончались.

Динамика пандемии в странах с наибольшим числом инфицированных:

1. США – 4 100 875 заболевших (+71 967 за сутки), 1 942 637 выздоровевших (+239 108), 146 183 умерших (+1205);

2. Бразилия - 2 231 871 (+65 339), 1 532 138 (+66 168), 82 890 (+1293);

3. Индия – 1 239 684 (+45 599), 784 266 (+31 873), 29 890 (+1120);

4. Россия – 789 190 (+5862), 572 053 (+9669), 12 745 (+165);

5. ЮАР – 394 948 (+13 150), 229 175 (+21 031), 5940 (+572).

Читайте также: Ученые соберут 4000 человек на концерт: хотят узнать, как передается COVID-19

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.