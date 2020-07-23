Коронавирус. В мире зафиксировали рекордную заболеваемость – данные по странам
В мире выявили более 15,3 млн больных COVID-19 за время пандемии коронавируса. Больше всего заболевших - в США, Бразилии, Индии, России и ЮАР
За последние сутки по Гринвичу в мире зафиксировали 279 769 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Это рекордный показатель за все время пандемии, говорится в данных на Worldometers.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За сутки выздоровели 239 108 человек (203 942 днем ранее), умерли 7113 пациентов (5781).
За все время пандемии зарегистрировали 15 366 326 зараженных: 9 344 454 человек выздоровели, 629 343 – скончались.
Динамика пандемии в странах с наибольшим числом инфицированных:
1. США – 4 100 875 заболевших (+71 967 за сутки), 1 942 637 выздоровевших (+239 108), 146 183 умерших (+1205);
2. Бразилия - 2 231 871 (+65 339), 1 532 138 (+66 168), 82 890 (+1293);
3. Индия – 1 239 684 (+45 599), 784 266 (+31 873), 29 890 (+1120);
4. Россия – 789 190 (+5862), 572 053 (+9669), 12 745 (+165);
5. ЮАР – 394 948 (+13 150), 229 175 (+21 031), 5940 (+572).
- Вчера Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.
Читайте также: Ученые соберут 4000 человек на концерт: хотят узнать, как передается COVID-19
Комментарии