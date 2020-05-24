Коронавирус. В Польше частично открыли границы: кого пропустят

Граница Польши (фото - EPA)

В Польше ослабили коронавирусный карантин, расширив список лиц, которые могут пересечь границу и не проходить обсервацию либо самоизоляцию. Об этом сообщает Польское радио.

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Границу теперь могут пересечь:

ученики и студенты, обучающиеся в Польше;

водители, которые осуществляют международные перевозки через Польшу и путешествующие транзитом через Польшу;

граждане стран-членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства и Швейцарии для путешествия через Польшу к месту жительства или пребывания. При этом время транзитного проезда через территорию Польши не должно превышать 12 часов с момента пересечения границы.

Все эти лица освобождены от прохождения карантина. Решение пропускать студентов обусловлено тем, что Минобразования утвердило расписание экзаменов для учеников, которые закончили обучение в государственных начальных и средних школах.

На 14:20 24 мая в Польше зафиксировали 20 931 человек с коронавирусом. Умерли 993 больных COVID-19, выздоровели 8977 пациентов (Система мониторинга Совета нацбезопасности и обороны).

В Украине за прошлые сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 179 пациентов, но было выявлено 406 новых случаев заболевания. На утро 24 мая коронавирус подтвержден у 20 986 украинцев, 617 человек умерли, 7 108 пациентов выздоровели.

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