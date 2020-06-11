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Коронавирус. В России зафиксировано более 500 000 заболевших

Коронавирус. В России зафиксировано более 500 000 заболевших - Фото
Москва. Пациента везут в инфекционную больницу (Фото - Sergei Chirikov, EPA)
11.06.2020, 10:55

За сутки в России выявлено 8779 случаев коронавируса, 174 пациента умерли

Число заболевших коронавирусом в России превысило 500 000 человек. Об этом говорят данные, опубликованные на информационном сайте правительства РФ.

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В России за сутки по официальной статистике заболели коронавирусом 8779 человек, 174 пациента умерли, 8367 выздоровели. Всего с начала эпидемии заболели 502 436 человека, умерли 6142, выздоровели 236 714.

Больше всего заболевших - в Москве, 201 221. За сутки там выявлено 1436 новых случаев COVID-19. Умерло от коронавируса в Москве 3138 человек.

Россия включает в свою статистику оккупированный Крым. По данным страны-агрессора, в АР Крым 458 заболевших COIVD-19, семь человек умерли. В Севастополе 178 заболевших, умерли трое.

  • Несмотря на то, что Россия занимает третье место в мире по количеству заболевших COVID-19, она частично открывает границы, разрешив выезжать из страны на работу, учебу, лечение и для ухода за родственниками.
  • Вчера эксперты ВОЗ назвали необычной низкую летальность коронавируса в России при высоком числе заболевших.

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Денис Юдин
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